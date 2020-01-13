محمود العسيلي يشارك جمهوره مقاطع فيديو من شهر العسل في المالديف

شارك الفنان محمود العسيلي متابعيه، بـ4 مقاطع فيديو، من شهر العسل مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، عبر خاصية "أستوري" على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وتضمن مقاطع الفيديو التي نشرها "العسيلي"، الطائرة التي ركب على متنها، بالإضافة إلى مناظر طبيعية وبحر، دون ظهور وجهه أو زوجته، مرفقا تعليقا بأنه موجود في جزر المالديف.

يذكر أنه، عقد الفنان محمود العسيلي حفل زفافه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، الجمعة الماضية، عقب مرور أيام على عقد قرانهما.

وأطلت العروس بفستان أبيض قصير، مصنوع من خامة "جوبير"، الذي تميز بأنه منقوش، وبدون أكمام، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية، فيما أطل "العسيلي" ببدلة "سمارت كاجوال" تتكون من بلوفر قاتم اللون، وسترة وبنطلون غير ضيق.

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يشار إلى أنه في 7 يناير الجاري عقد الفنان محمود العسيلي قرانه على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم، مرتدية فستانا أبيض، قصيرا "Pencil" "بورتال" لامع، وعليه بليزر أبيض طويل، وكانت جميع القطع من اللون الأبيض، مع حذاء بيج وتسريحة شعر منسدل، ومكياج يليق بالسهرة.

جدير بالذكر أن العسيلي طرح كليب جديدا بعنوان "تمثيلية"، وتخطى حاجز النصف مليون مشاهدة في أيامه الأولى.