فساتين سهرة ناعمة تلبّي جميع الأذواق في فترة ما قبل خريف 2020

برعت دور الأزياء العالمية في تقديم باقة مميزة من فساتين السهرة ذات القصات الناعمة، ضمن مجموعات أزياء ما قبل خريف 2020، وسجّلت فساتين السهرة بقصة ذيل السمكة Mermaid dresses حضورًا كبيرًا ضمن مجموعات ما قبل خريف 2020، وقدمت ماركة باميلا رولاند Pamella Roland فستان V Neck بتطريز ناعم على الأكمام، كما أحببنا الفستان منسدل الأكمام من مجموعة كريستيان سيريانو Christian Siriano المزود بذيل يصل إلى الأرض.

فساتين سهرة للنحيفات

برزت هذا الموسم صيحة فساتين السهرة المغلفة بالريش النافر أو الكشاكش حيث طغت على مجموعات بعينها مثل مجموعة ماركة ماركيزا Marchesa، تساهم هذه الموديلات في منح الجسم شكل أكثر إمتلاءًا.

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فساتين سهرة للقوام الكمثري

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ركزت دور الأزياء العالمية على فساتين السهرة المزودة بكاب طويل، رأينا تصاميم شديدة الفخامة لدى أوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta ما يجعلها قطع مثالية لذوات القامة على شكل الكمثرى.

فساتين سهرة تخفي عيوب الذراعين

لا تزال صيحة فساتين السهرة المصممة بأكمام منفوخة متصدرة مشهد الموضة، قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka فستان بقصة معانقة للقامة مزينة بثنيات ناعمة كما لفتتنا الفساتين المطرزة الواسعة من ساشين آند بابي Sachin & Babi، اعتمدي هذا الستايل لتخفي عيوب الذراعين.

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