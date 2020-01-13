القلاية الهوائية.. دليلك لتناول المقليات بطريقة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – ندى سامي:
القلاية الهوائية، استطاعت أن تغنينا عن الطريقة التقليدية في قلي الطعام، لأنها تعتمد على تقنية توزيع الهواء الساخن، دون الحاجة إلى كميات كبيرة من الزيت، فملقعة واحدة تكفي، لتحضير طبق من البطاطس المقلية.
في التقرير التالي، يستعرض "الكونسلتو" فوائد وأضرار القلاية الهوائية، وفقًا لموقع "Medical news today". للمزيد اضغط هنا
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