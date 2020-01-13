محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون عن سر نضارة بشرتها وعدم ظهور علامات التقدم في العمر على ووجهها رغم بلوغها سن الخمسين. في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" أسباب سحرية وراء استمتاع جينيفر أنيستون ببشرة نضرة وأكثر حيوية، وفقًا لموقع "Prevention": للمزيد عن جينيفر أنيستون تكشف السر وراء إطلالتها الشابة بعد الخمسين.. اضغط هنا

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