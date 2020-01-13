إطلالات النجمات: أصالة "متألقة" في أول ظهور بعد الانفصال.. ودرة تخطف الأنظار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تحرص النجمات ومشاهير العالم على الظهور بإطلالات أنيقة وساحرة تخطف الأنظار، ولا يمر يوم إلا وتطالعنا بعض النجمات بإطلالات أنيقة ومميزة، تجمع بين البساطة والرقي، سواء على خشبة المسرح أو السجادة الحمراء للمهرجانات أو اللقاءات التليفزيونية أو جلسات التصوير أو غيرها.

بعضهن تنشر صورهن عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخريات يكتفين بالظهور خلال المناسبة، إلا أن العامل المشترك هو تفاعل الجمهور مع الإطلالات، وبين هذا وذاك، يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات النجمات، أمس:

- أصالة بلوك ساحر

ظهرت أصالة بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانًا طويلًا، باللون الفوشيا وتدريجات اللون الميتاليك الناعم، بقصة "Mermaid"، وتميز الموديل بطيات على شكل حرف "ْX"، بدون أكمام، واعتمدت إكستنشن بدرجات اللون الفوشيا، وحذامًا عريضًا أبرز رشاقتها.

واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين، مع ماكياجٍ بدرجات الألوان الترابية، وأحمر شفاة باللون الفوشيا، وركزت على رسمة العيون السموكي.

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- دولي شاهين بفستان جريء

ارتدت دولي شاهين فستانًا قصيرًا، باللون الأبيض، بدون أكمام، بقصة الطيات عند منطقة الخصر، وفتحة صدر جريئة، واختارت تصفيفة الشعر المنسدل بشكل عشوائي مع ماكياج قوي، إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، وأحمر شفاة باللون الأحمر الصارخ.

- درة بلوك كاجوال

ظهرت درة بلوك كاجوال، إذ ارتدت بنطلونًا من الجلد باللون الأسود، مع توب بنفس اللون، وجاكت طويل من الفرو، ونسقت مع الإطلالة حقيبة كروس باللون الأسود، مع كوتشى باللون الأبيض.

واختارت ماكياجًا بدرجات الكاشمير مع رسمة عيون ترابية، واعتمدت تصفيفة الشعر المنسدل على الجانبين.