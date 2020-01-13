بـ"أكياس الزبالة والكوتشينة".. أمهات يصنعن فساتين من المخلفات

"أجمل فستان وبدلة من البلاستيك".. مسابقات أطلقتها مروة سيد، لنشر ثقافة إعادة التدوير فى المجتمع، التوعية بخطورة استخدام المواد البلاستيكية، من خلال تصميم أزياء من تلك المادة "غير صديقة للبيئة".

"دوماً الحملات الداعية لمنع استخدام البلاستيك يصل تأثيرها لطبقة معينة، بينما يظل القطاع الأكبر من الآباء والأمهات والأطفال والمراهقين، بعيدين عن مثل هذه الحملات، لذا أطلقت حملة لمناهضة البلاستيك، ولضمان تحقيق الحملة لأهدافها، نظمنا مسابقة أجمل فستان وبدلة من البلاستيك، ليدركوا أن تلك المواد غير قابلة للتحلل، وخطرها على البيئة قاتل"، كلمات "مروة"، صاحبة فكرة المبادرة، التى حرصت على مشاركة ابنتيها "كارما وكاميليا" فى المسابقة.

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تستمر المسابقة ٣ أيام، ويقوم فيها الآباء والأمهات بصنع فساتين وبِدل لأطفالهم من البلاستيك، أو أى مواد قديمة، ويتم عرضها عبر مجموعة "ليتل فاشونيستا" على "فيس بوك" وأكثر فستان وبدلة يحصلان على مشاركات، يتم منح أصحابهما هدايا عبارة عن فستان وجلسة تصوير: "البعض انتقد المسابقة، باعتبارها تدعو لمنع استخدام البلاستيك، ثم تطالب باستخدامه فى صنع ملابس، ولكن هذا كان مقصوداً، فالمستهدف من الحملة ليس فقط الآباء والأمهات، بل المراهقون والأطفال، وهؤلاء يحتاجون إلى طرق مبدعة للتأثير عليهم".

رغم أن الحملة بدأت بهاشتاج "لا_للبلاستيك" منذ فترة، فإنها لم تحقق انتشاراً حقيقياً، إلا بعد انطلاق المسابقة، التى شارك فيها عشرات الأمهات والآباء: "الكثير من الأمهات عبّرن عن دهشتهن من الأضرار التى يسببها البلاستيك، التى لم يكن على علم بها، منها على سبيل المثال اختلال فى عمل الغدد الصماء وتثبيط نمو المخ لدى الأطفال، وأعلنوا الاعتماد على مواد صديقة للبيئة، وهو المطلوب".