عبير تعلم الأرامل والمطلقات المشغولات اليدوية وتتبنى تسويقها

قررت المهندسة عبير ترك مجالها، حيث عملت في الهندسة لمدة 22 عاما، بعد أن شعرت بالحنين لهوايتها المفضلة "المشغولات اليدوية"، فتواصلت مع سيدات أرامل وأطفال من دور أيتام، لتقديم دورات تدريبية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، لتعليمهم أسرار الحرفة التي ورثتها عن والدتها.

ترغب عبير في تقديم العون والمساعدة للفئات المستضعفة في المجتمع لمساعدتهم على زيادة دخولهم، دون أن يكون لديهم أي مشكلة في التسويق، وعملت على توفر الخامات لهم وبعد تحويلها لمنتجات تقوم بتسويقها وإعادة الربح لهم لضمان استمراريتهم: "لما لقيت ناس كتير معندهاش إمكانيات حتى بعد ما بتتعلم قررت أساعدهم".

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أحيانا تقوم عبير بالذهاب إليهم وأحيانا تستقبلهم في منزلها الخاص من أجل أن تظل على تواصل دائم معهم، وحرصت على المشاركة بمنتجاتهم في معرض "ديارنا" المقام حالياً في أرض المعارض بمدينة نصر، مؤكدة أنها تربت من صغرها على المشغولات اليدوية وصنع الكوفيات والبلوفرات وملابس الأطفال بالخيط والصوف، وتعلمت التطريز ونقلت خبرتها للمحتاجين والفقراء، بل وكبار السن الذين يعانون من الوحدة: "المشغولات دى بتغير حياتهم وبتحسسهم إنهم لسَّه مرغوبين وبتسلى أوقاتهم".

تشعر بسعادة بالغة بهذه المهمة الإنسانية التى لم تقتصر على شغل وقت فراغها فقط، بل مساعدة المحتاجين من فتيات ونساء وتشجيعهن على زيادة إنتاجهن: "هدفى مش إنى أعمل مشغل وأجيبهم كموظفين، عايزاهم يشتغلوا من بيوتهم ويكفوا احتياجاتهم"، تقدر ظروفهم الاقتصادية الصعبة ومصاريف أبنائهم ومتطلبات الحياة، لذا تضيف كل عام منتجاً جديداً لزيادة عدد العملاء لتزويد دخولهم: "عشان يستفيدوا".

تحرص على تقديم شغل متقن ينال إعجاب الجميع وتضمن بيعه لشعورها بالمسئولية تجاه عدد من الأشخاص، ما يجعلها تبذل جهداً أكبر فى تعليمهم وتصحيح منتجاتهم، خاصة للمبتدئين.