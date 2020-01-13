هالة في دعوى خلع: حماتي مش عايزانا في شقتها.. وجوزي بيقولي اتصرفي

"استحالة العشرة الزوجية"، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الخُلع التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف.

أقامت "هالة.ج" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بالانفصال عن زوجها بعد أن بغضت الحياة الزوجية معه، وحملت الدعوى رقم 2095 لسنة 2019، وما زالت تنظر الآن أمام المحكمة للفصل فيها.

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تقول الزوجة في حديثها لـ "الوطن"، إنها تزوجت منذ 6 أعوام وكانت تعيش مع زوجها بشقة إيجار ونشبت بينهما عدة مشكلات، وانفصلت عن زوجها، ولم تحصل على أي حق من حقوقها، وقام الزوج بعدها بنقل المنقولات الزوجية لشقة والدته، ولم يكن يرسل لابنه سوى القليل، وبعد عامين من الانفصال طلب منها الزوج ردها إلى عصمته، ووافقت الزوجة من أجل طفلها، الذي كان دائما ما يسأل عن والده الذى لا يأتي لرؤيته مطلقا، وأخبرها الزوج أنهم سيقيمون مع والدته بشقتها، وكانت والدته موافقة في بداية الأمر، ثم بدأت في معاملة الزوجة معاملة سيئة، وتطردها من المنزل، وعندما أخبرا زوجها كان رده عليها: "مليش دعوة اتصرفي انتي".

تتابع الزوجة حديثها أنها ذهبت لرؤية أهلها كعادتها وعندما طلبت من زوجها أن يأتي ليصحبها إلى المنزل، رفض الزوج وأخبرها أن والدته تريد أن تعيش بمفردها ولا تريدها: "جوزى قالي أمي مش عايزاكي وخليكي عندك، وأما أهلى كلموه عشان يشوفوا هيعمل إيه اتهرب منهم، وغير رقمه".

لذلك أقامت الزوجة دعوى الخلع ضد زوجها بعد أن تهرب منها، وأصبحت لا تعلم عنه شيئا، وما زالت تنتظر الفصل فيها.