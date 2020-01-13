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الامارات | «إن ذا ميكس» ينطلق 30 الجاري في أبوظبي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بجدول فعاليات حافل، ينطلق الموسم الأول لمهرجان «إن ذا ميكس» الموسيقي في مدينة زايد بأبوظبي، خلال الفترة من 30 الجاري إلى الأول من فبراير المقبل.

وسيتضمن الحفل الافتتاحي نشاطات ترفيهية لجميع أفراد العائلة، جنباً إلى جنب مع عروض موسيقية حية من فنانين محليين وعازفي الـ«دي جي».

ويشارك في المهرجان عدد من فناني الـ«دي جي» المشهورين عالمياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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