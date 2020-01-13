الامارات | «إن ذا ميكس» ينطلق 30 الجاري في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «إن ذا ميكس» ينطلق 30 الجاري في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بجدول فعاليات حافل، ينطلق الموسم الأول لمهرجان «إن ذا ميكس» الموسيقي في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، خلال الفترة من 30 الجاري إلى الأول من فبراير المقبل.
وسيتضمن الحفل الافتتاحي نشاطات ترفيهية لجميع أفراد العائلة، جنباً إلى جنب مع عروض موسيقية حية من فنانين محليين وعازفي الـ«دي جي».
ويشارك في المهرجان عدد من فناني الـ«دي جي» المشهورين عالمياً.
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