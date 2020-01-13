الامارات | ركض احتجاجي.. في تايلاند

شكرا لقرائتكم خبر عن ركض احتجاجي.. في تايلاند والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك آلاف التايلانديين، أمس، في مهرجان للركض وُصف بأنه احتجاج مناهض للحكومة في ما يبدو أنه أكبر استعراض للمعارضة ضد حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا الحاكم العسكري السابق للبلاد. ووصل آلاف العدائين إلى متنزه عام في بانكوك بملابس رياضية للمشاركة قبيل شروق الشمس في مهرجان «الركض ضد الدكتاتورية». وقال منظمون إن أكثر من 10 آلاف شخص سجلوا أسماءهم للمشاركة في المهرجان. وهتف كثيرون «تحيا الديمقراطية». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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