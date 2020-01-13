الامارات | ملياردير يبحث عن شريكة لرحلة القمر

شكرا لقرائتكم خبر عن ملياردير يبحث عن شريكة لرحلة القمر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ستكون رحلة بحث الملياردير الياباني، يوساكو مايزاوا، عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر، موضوعاً وثائقياً جديداً في أحدث مغامرة يقدم عليها رجل الأعمال.

وكتب مايزاوا (44 عاماً): «أريد أن أعثر على شريكة حياة. ومعها أود أن أصرخ معبراً عن الحب، وداعياً إلى السلام من الفضاء».

وسيذهب مايزاوا في رحلته عام 2023، ليصير بذلك أول مسافر في رحلة خاصة تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.