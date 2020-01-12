"اسمه يامن".. دنيا الحلو ومحمد عنتر يحتفلان بطفلهما الأول بكارت معايدة زملكاوي

أعلن محمد عنتر اللاعب بالنادي الزمالك، عن إنجاب زوجته دنيا الحلو الشهيرة بـ"حسناء الزمالك" طفلهما الأول، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" و"إنستجرام".

وشارك أصدقاء "عنتر"، مجموعة صور لبطاقة الاحتفال بالطفل "يامن"، والتي صُممت على هيئة "كارينة" لنادي الزمالك، عبر "فيس بوك"، وسط تفاعل رواد "سوشيال ميديا".

وكان "عنتر"، أعلن عن ولادة زوجته، قائلا: "بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله.. يا من محمد عنتر"، مرفقا صورتين، إحدهما تجمعه بزوجته على سرير المستشفى عقب ولادها، حاملا الرضيع بين يديه.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز الـ14 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التهاني من متابعيه ولاعبي كرة القدم، أبرزهم: محمود حمدي ومحمد عبد السلام، وأحمد مدبولي، ومحمد عبد الشافي.

Advertisements

ويغيب محمد عنتر عن المشاركة في مباريات الزمالك خلال تلك الفترة، منذ تولي الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق الأبيض، نظرا لوجود أكثر من لاعب بنفس مركزه.

وكان عنتر، طلب عقد جلسة مع مسؤولي النادي الأبيض مؤخرا، من أجل حسم مصيره، بعد أن تلقى عرضين من وادى دجلة وطلائع الجيش، للانتقال لصفوف أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث يتمسك اللاعب بالرحيل، لعدم مشاركته مع الفريق، وخروجه بشكل نهائي من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون.

وطلب أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، من المدير الفني، حسم موقف اللاعب من البقاء أو الرحيل، بجانب إسلام جابر، الذي تلقى هو الآخر عرضا من طلائع الجيش.