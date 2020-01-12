"مراقبة الانتخابات".. تدريب نسائي لمنظمة المرأة برعاية ابنة الرئيس اللبناني

تعقد منظمة المرأة العربية غدا الدورة التدريبية المتخصصة للسيدات في الدول العربية حول "مراقبة الانتخابات، العامة من منظور النوع الاجتماعي" والتي تعد ثاني الدورات الموجهة لمتدربات الدفعة الثانية، برعاية كلودين عون روكز، رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وابنة الرئيس اللبناني ميشيل عون.

وتشارك في الدورة متدربات من مصر والأردن، والجزائر، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، واليمن.

وتُعقد الدورة في بيروت خلال الفترة 13-15 يناير 2020 كخطوة نحو تشكيل فريق عربي معتمد لمراقبة الانتخابات العامة من منظور النوع الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن عام 2019 قد شهد نجاح المنظمة في تكوين أول فريق نسائي عربي في مجال مراقبة الانتخابات.