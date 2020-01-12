شقيق قتيل فيلا نانسي عجرم يكشف لـ"الوطن" حقيقة تبني المطربة لأبناء أخيه

نفى أحمد حسن، شقيق محمد حسن، قتيل واقعة منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم، البيان المتداول بشأن إعلان المغنية تبني أبناء شقيقه الراحل، وتحملها نفقاتهم، واحتضانها لهم حتى سن الرشد، في ظل مطالبة المحامي اللبناني قاسم الضيقة، وكيل أسرة القتيل، برعاية "عجرم" للطفلين اللذين تيتما بعد رحيل الأب.

وقال "حسن"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "كل هذا كذب وشائعات مضللة، لا نعلم ما الغرض منها الآن"، مؤكدا أن المحامي لم يطلب تبني "عجرم" لأبناء القتيل.

وأضاف "حسن" أن الفنانة اللبنانية لم تتواصل معهم بشكل مباشر حتى الآن، متابعا أن العائلة لن تقبل أو تقترح "رعاية" نانسي عجرم لأبناء القتيل السوري.

وأشار شقيق "مرسى" إلى أن زوجة الراحل والعائلة لن تقبل مطلقا بتبني الفنانة اللبنانية لأبنائهم، بعد أن "قتل غدرا" على يد "الهاشم"، على حد قوله، مطالبا بالتحقيق العادل في القضية، وكشف ملابسات جريمة القتل.

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يشار إلى أن جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، نفى الأخبار التى تناقلتها بعد وسائل الإعلام في الساعات الأولى من صباح اليوم، حول إلقاء القبض على طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة، من منزله.

وقال جيجي لـ"الوطن": "هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، فالطبيب فادي الهاشم فى منزله مع زوجته وبناته الثلاث، ولم يتم القبض عليه، ولم يتم التحقيق معه أمس السبت".

وأضاف: "هناك من يحاول ابتزاز نانسي عجرم وزوجها بنشر تلك الأكاذيب"، وطلب من وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر تلك الأخبار، احتراما لأسرة نانسي وبناتها.