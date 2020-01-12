7 نصائح تساعدك على تنظيف مطبخك في أقل من 10 دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

المطبخ هو المكان الأكثر عرضة للاتساخ، ويستغرق وقتاً طويلاً ومجهوداً لتنظيفه، لذا نقدم لكِ عدة حلول تساعدك في تنظيف مطبخك في أقل من 10 دقائق، وفقاً لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

- غلي الليمون في الماء لتنظيف الميكروويف

أضف كوب واحد من عصير الليمون إلى كوب من الماء وقشر الليمون، ضعها في وعاء في الميكروويف لمدة 5 دقائق على درجة حرارة عالية. سيقوم البخار بإزالة الأوساخ ثم قم بعد ذلك بمسحه بقطعة من القماش.

- غلي شرائح البرتقال مع البهارات للتخلص من الروائح الكريهة

قطع البرتقال إلى شرائح ووضعه في وعاء به كمية كبيرة من الماء، وضع الوعاء على النار وأضيفي الروائح المفضلة، لكي مثل القرفة أو جوزة الطيب والقرنفل. واتركيهم حتى الغليان لمدة 5 دقائق فقط.

- مزيج من زيت الليمون والخل لتلميع خزائن الخشب

ملء نصف زجاجة رذاذ من زيت الليمون والنصف الآخر من الخل الأبيض، ورشي هذا الخليط وامسحي جميع الأسطح الخشبية بمنشفة جافة.

- مسحوق القهوة التركية على الأطباق لتجنب أي روائح

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ضع الأطباق المتسخة، ويفضل أن تكون جافة، في الحوض ورشي عليها قليل من مسحوق القهوة، ثم انتظري لثواني وابدأي الغسيل دون شطف مسحوق القهوة، اشطفي الأطباق بالماء الدافئ وستصبح بذلك لامعة ذات رائحة حلوة.

- الملح للتخلص من أوساخ الفرن

عند الانتهاء من استخدام الفرن يبقى به اتساخات يمكنكِ التخلص منها، عن طريق رش الملح فوق الأوساخ العالقة، وانتظري بضع دقائق سوف يتحول الملح إلى رماد وتزال الأوساخ بسهولة بمجرد مسحها بفوطة.

- قشر الليمون لتنظيف شفرات الخلاط

قومي بتقطيع الليمون إلى أرباع وتجميد الشرائح ثم قومي بإسقاطها وتشغيل الخلاط، مع الاستمرار لمدة 1 إلى 3 دقائق. قومي بشطفه بالماء وستصبح الشفرات لامعة وحادة كما كانت عند شرائها.

- استخدام ورق الألومنيوم وخل التفاح لتنظيف الأواني

في مقلاة جافة، قومي بوضع خل التفاح وفرك الداخل بقطعة من ورق الألمنيوم وستلاحظِ وجود لون أسود، وهو أمر طبيعي تمامًا بسبب التفاعل الكيميائي، قومي بغسلها بالماء والصابون وغسل الصحون بمنظف الأطباق الخاص بكي وتلاحظين لمعانها من جديد.