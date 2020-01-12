بديل آمن للصبغات.. إليكِ فوائد القهوة لصحة الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – مادي غيث:
لا تقتصر القيمة الغذائية للقهوة على مادة الكافيين فقط، بل تتميز باحتوائها على عناصر أخرى، تحفز الشعر على النمو، وتحميه من التساقط والتقصف.
في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" فوائد القهوة للشعر، وفقًا لموقع "Healthline".
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