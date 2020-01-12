نصائح مهمة عند اقتناء حوض سمك.. وهكذا تنظفه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي :

أحواض الأسماك تُضفي لمسة جمالية وراحة نفسية في المنزل، لكن يجب قبل التفكير في شرائها، معرفة كيفية الاعتناء والاهتمام بها وتنظيفها.

خلال السطور التالية، نستعرض لك أهم النصائح الواجب مراعاتها عن اقتناء حوض سمك، وفق ما ذكر موقع "FishKeePing World".

- عدم الاهتمام بنظافة حوض السمك يجعله مليئًا بالبكتيريا الضارة التي تتسبب في وفاة الأسماك.

- يجب شراء أحواض السمك بما يناسب حجمه.

- وضعه في مكان بعيد عن أشعة الشمس.

- الإضاءة المستمرة في حوض السمك تتسبب في وفاة السمك.

- عدم وضع ماء الحنفية في حوض السمك، لأن ماء الحنفية تحتوي على الكلور وغير صالحة للأسماك الملونة.

- يفضل وضع أكثر من مصفاة في حوض السمك، لكي تتم التقنية بشكل سريع.

- عدم وضع جميع أنواع الأسماك مع بعضها، لأن هناك أنواع تلتهم نظيراتها.

- الصيانة الدورية والمستمرة لحوض السمك للحفاظ على نظافته.

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- إطعام السمك مرتين في اليوم، وإزالة بقايا الطعام.

- فحص درجة حرارة الماء، حيث إن بعض الأسماك لا تتحمل درجة الحرارة العالية.

طريقة تنظيف حوض السمك:

- يفضل تنظيف حوض السمك كل أسبوعين.

- افصل جميع الأجهزة الكهربائية المتصلة بحوض السمك.

- إزالة الديكورات والأسماك من الحوض المراد تنظيفه، ووضعها في حوض مؤقت لمدة لا تقل عن نصف ساعة فقط.

- نظّف الحوض جيدا عن طريق إسفنجة مبللة بالماء.

- نظف الديكورات الخاصة بالحوض من خلال مسحها بقطعة قماش وعدم استخدام المواد الكيميائية في التنظيف.

- فرّغ الماء المتسخ وجميع محتويات حوض الأسماك.

- بعد الانتهاء من عملية التنظيف يتم إعادة الأسماك مرة أخرى إلى الحوض.