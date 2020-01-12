أغربها الرنجة.. إليك قائمة بأبرز الأسماك المناسبة لمتبعي الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - مادي غيث:

تعتبر الأسماك من الأطعمة الشائعة التي ينصح بتناولها عند اتباع أنظمة الحمية الغذائية، وذلك لقلة سعراتها الحرارية، فضلًا عن محتواها العالي من أحماض أوميجا 3، التي تعزز من معدل حرق الدهون بالجسم.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بأبرز أنواع الأسماك التي تساعد على فقدان الوزن، وفقًا لموقع "Stylecraze".

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