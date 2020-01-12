بعد عود راشد الماجد.. تركي آل الشيخ يبيع عود الغالي على قلبه رابح صقر بـ”مليون ريال” ويثير غضباً واسعاً

أثار بيع عود الفنان السعودي، رابح صقر، بمبلغ مليون ريال سعودي، جدلاً واسعاً، بعد تفاخر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، بإنجازاته التي يقودها شخصياً عقب كل حفل فني يقيمه من خلال مزاد علني على أعواد الفنانين الذين يرأسون حفلات ضمن فعاليات “شتاء الرياض”.

أحيا الفنان ​رابح صقر حفلاً غنائياً، أمس السبت، تحت عنوان “ليلة صقر الأغنية الخليجية” على مسرح الفنان محمد عبده بالرياض، ضمن فعاليات “شتاء الرياض”، واستقبل الجمهور رابح صقر بالترحيب الشديد والتصفيق الحار فور ظهوره على المسرح.

ولم يكن هذا المزاد هو الاول من نوعه في السعودية، حيث شهد “موسم الرياض، بيع عود الفنان راشد الماجد، بمبلغ مليون ونص ريال سعودي.

وعزف رابح صقر على العود أهم أعماله، ومنها “أنت ملك”، و”النجم البعيد”، و”على كيفك”، و”الصمت”، كما عزف عليه أغنية للفنان عبدالمجيد عبدالله “والله فاضي” وغيرها من الأغانى الخالدة.

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وقال رابح عن عوده، “هذا العود يعتبر من أصدق أصدقائى، ولحنت به أجمل ألحانى، وهو غالٍ عليّ، وظل يرافقنى طوال مسيرتى الفنية منذ عام 2014، وكلى ثقة أن من سيحصل عليه سيكمل ما بدأته”.

ومن نيويورك الذي يعالج فيها تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، أجرى مداخلة هاتفية تحدث فيها مع الموسيقار رابح صقر، وقال، “رابح منورو نكرم فنانا كبيرا له مشوار طويل جدا ونكرم فنانا غاليا على قلبى وهذا العود أنا أحبه كثيرا ويكفينا أنك غنيت عليه أغنية “أنت ملك”.

ويٌعتبر الفنان رابح صقر أحد أشهر وأبرز مطربى المملكة والخليج والعالم العربى، ونجح خلال مسيرته الفنية الرائعة فى تحقيق شعبية كبيرة فى المملكة ودول الخليج، حتى لقب بموسيقار الخليج بسبب جمعه ما بين الغناء والتلحين. وهو يتمتع بموهبة فذة وحسن مرهف وشغف كبير بالفن والغناء مما جعله نجماً ساطعاً واسماً كبيراً فى عالم الفن.

يذكر أن رابح صقر بدء مسيرته الفنية فى 1982، وقدم رابح عددا من الاغانى الناجحة طوال مسيرته الفنية، من أبرزها “ما هو أنت” و”ما عاد تسأل” و”هو هذا” و”صدقنى” و”منتهى الرقة” و”باين عليك” و” سهرتنا ” و” غرام الاطفال ” و”مجافى”، وغيرها.