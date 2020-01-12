فيديو.. "قلت له مبفكرش في الارتباط".. قصة حب وزواج حنان مطاوع واليماني

"خلفت وهي 39 سنة، واتجوزت وهي 37 عشان الأخوات الفاضلات اللي بيقولوا 30 سنة عجزت ومش هتخلف، اتجوزي لما تلاقي اللي يستاهلك مش لما تلاقي نفسك هتعنسي، العنوسة في القلب مش في السن"، منشور مرفق بصورة الفنانة حنان مطاوع برفقة زوجها أمير اليماني، وابنتهما أماليا، تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكدين أن الزواج غير مرتبط بسن معينة.

ويقدم "هُن" قصة حب وزواج الفنانة حنان مطاوع وزوجها أمير اليماني، خلال السطور التالية.

البداية من عرض مسرحي

"صداقة فحب فارتباط فخطبة فزواج فإنجاب طفلة"، هكذا تدرجت علاقة حنان وزوجها أمير اليماني، التي بدأت في أثناء حضورها عرضا مسرحيا، لتخطف قلبه من المرة الأولى التي التقاها فيها.

وبعد وقت من الصداقة التي جمعت بينهما، صارح اليماني حنان بحبه، لكنها لم تكن مستعدة للارتباط في ذاك الوقت، وبعد فترة فاز اليماني بقلبها، لتنتهي قصة صداقة الثنائي بالزواج.

وكشفت حنان عن تفاصيل علاقتها بزوجها من البداية خلال استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "كنت داخلة مسرحية قبل أنا الرئيس وكان هو مساعد المخرج، اتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء من وقتها رغم إن المسرحية متعملتش".

مبفكرش في الارتباط

لم تستجب حنان في البداية لفكرة الارتباط بأمير، قائلة: "صرح لي بمشاعره فقلت له لأ أنا مبفكرش في الارتباط".

وأرجعت حنان سبب رفضها إلى أنّها اعتادت حياتها بهذا الشكل ولا تود تغييرها، إلى جانب ارتباطها الشديد بوالدتها الفنانة سهير المرشدي.

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مريح وحنون

غيّرت حنان رأيها وعادت من جديد للتفكير في عرض أمير، وكشفت خلال برنامج "معكم" أسباب تراجعها، قائلة: "لقيت فيه حاجات رائعة جدا، هو مريح جدا ومصدقاه وحنون، مش داخل عشان يشكلني هو قابلني زي ما أنا، بنكافح مع بعض في الحياة وباديين من الصفر إحنا الاتنين، وفي لغة مشتركة بينا".

حفل الزفاف

توجت قصة حب الثنائي حنان مطاوع وأمير اليماني بالزواج في العام 2016، في حفل زفاف ضخم ضمّ الكثير من نجوم ونجمات الفن، أقيم بفندق سميراميس بالقاهرة، بحضور إلهام شاهين، هالة صدقي، درة زروق، مي كساب، ميريهان حسين، وإيمان العاصي، سامح حسين وزوجته، ريهام عبدالغفور، فيفي عبده، وفاء عامر، رانيا محمود ياسين وشقيقها عمرو، رجاء الجداوي، دنيا عبدالعزيز، أنوشكا، وأحيت الحفل الفنانة أمينة.

ولادة ابنتهم آماليا

"من فترة قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، ابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس".. بهذه الكلمات أعلنت الفنانة حنان مطاوع وضع مولودتها الأولى أماليا، من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني.

وأوضحت حنان معنى اسم ابنتها أماليا خلال المنشور وقالت: "على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".