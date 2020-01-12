أسماء من حلم "البدلة الميري" إلى أول مذيعة نشرة بـ"السواحيلي": هنا أفريقيا

لم يتملكها اليأس يوما ما، سعت لتحقيق حلمها بكل ما أوتيت من قوة، فعلى الرغم من التحاقها بكلية لم تكن رغبتها يوما ما إلا أنها أحبتها وسعت لتحقيق إنجاز فيها، وبعد تخرجها بتقدير جيدا جدا مع مرتبة الشرف ومكوثها لفترة في المنزل بعد التخرج لا تعلم مصيرها بعد أين ستعمل وإلى أي مركز ستصل، لكن يشاء القدر أن تتحول المخاوف إلى نجاحات صغيرة الواحدة تلو الأخرى بمساعدة أسرتها وأساتذتها، رغم إحباطات بعض المحيطين بها، هي أسماء السيد بلال 23 عام التي تعد أول مذيعة مصرية لأول نشرة إخبارية باللغة الأفريقية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، على قناة NTV.

تروى أسماء ابنة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، قصتها لـ"الوطن": "منذ صغري وكنت أحصل على المراكز الأولى في كل المراحل الدراسية، كما حصلت على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة الأدبي، حيث تخرجت في مدرسة كفر البطيخ الثانوية المشتركة، وكان حلمي الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ولكن والدي رفض وقرر الالتحاق بكلية الألسن جامعة عين شمس لأكون بصحبة شقيقتي الكبرى غادة التي تكبرني بعامين في ذات الكلية.

وتوضح أسماء قائلة: "التحقت بقسم سواحيلي، وأحببته جدا رغم نصائح بعدم الالتحاق بهذا القسم نظرا لعدم شهرته إلى حد ما وعدم توفر فرص عمل للخريجين منه أسوة بالأقسام المختلفة وحينها كان ردي لا أنا هشهر اللغة دي وهعرف الناس بها وهخليها معروفة ومحبوبة"، متابعة: "تخرجت في الكلية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف عام 2017 ولكن بعد التخرج أصبت بالإحباط لعدم وجود فرصة عمل وقلت لوالدي الذى يعمل موظفا بجهاز التعمير بدمياط الجديدة هكمل دراسات عليا وكان رد والدي أنا معاكي للنهاية المهم تكوني مبسوطة، وبالفعل حصلت على دبلومة من كلية الدراسات الأفريقية العليا وحصلت على المرتبة الأولى على كليتي".

وتضيف أسماء قائلة: "أمنية حياتي كانت الانتماء لأي كلية تنتمى للقوات المسلحة وارتداء اللبس الميري لذلك حصلت على دبلومة إعداد معلمين MTD بمعهد القوات المسلحة بتقدير امتياز، وكرمت وعملت كعضو هيئة تدريس بالمعهد ثم عدت للدراسة بكلية الدراسات الأفريقية وحصلت على تمهيدي ماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف والآن أعمل كعضو هيئة تدريس بمعهد القوات المسلحة ومترجمة بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الجمهورية، حيث التحقت بالعمل بالأخيرة منذ شهر مارس الماضي وأصبحت مسؤولة الموقع الرسمي باسم مصر الذى يبث باللغات الأفريقية كما شاركت في ترجمة أكبر جزء في 3 كتب عن العلاقات المصرية الأفريقية "مصر وتنزانيا - مصر وكينيا - مصر وأوغندا" لأصبح أول مذيعة مصرية لأول نشرة إخبارية باللغة الأفريقية في مصر والشرق أوسط وأفريقيا ومترجمة لأول مهرجان شعبي للغة السواحلية.

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وعن حلمها مستقبلا تقول أسماء: "أحلم أصبح مندوب مصر الدائم في الاتحاد الأفريقي وتمثيل في مصر في أي سفارة تتحدث اللغة السواحلية وعن هوايتها تقول أسماء بحب التأليف والكتابة والترجمة باللغة السواحلية، كما أترجم القرآن الكريم والمواعظ باللغة السواحلية ومتطوعة في تنظيم صوت شباب أفريقيا ومشروع ألف قائد أفريقي".

وتقول أسماء إن اللغة السواحلية هي أشهر اللغات الأفريقية تتحدث بها دول شرق أفريقيا وتنزانيا فهي لغتها الرسمية وكينيا لغتها الثانية السواحيلي وأوغندا وبروندا وروندا وجزر القمر وجنوب الصومال والسودان وجزء من غانا وموزمبيق وزامبيا.