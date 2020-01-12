حقيقة اختيار فنانة بديلة لـ نانسي عجرم في "ذا فويس كيدز" بسبب جريمة القتل

"استبدال الفنانة نانسي عجرم في برنامج the voice kids، بعد دفع قيمة شرط العقد الجزائي لمجموعة MBC".. تلك الكلمات التي تضمنها البيان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب المغنية اللبنانية، لانشغالها بحضور جلسات استماع والشهادة، في قضية قتل زوجها الدكتور فادي الهاشم لشاب سوري داخل منزله، مبررا ذلك بأنه لص جاء بغرض السرقة.

"البيان المزعوم" تضمن أنه تم دفع 200 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي، واستبدال "عجرم" بالفنانة نسرين طافش، حيث ستأخذ مكانها في البرنامج ابتداء من الحلقة المقبلة.

الصفحة الرسمية لبرنامج "ET بالعربي" المذاع على MBC، ينفي هذا "البيان" الذي وصفه بـ"الشائعة"، مؤكدا استمرارها ضمن أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب للأطفال، بصحبة الفنانين محمد حماقي وعاصي الحلاني.

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نفى جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأخبار التى تناقلتها بعد وسائل الإعلام في الساعات الأولى من صباح اليوم، حول إلقاء القبض على طبيب الأسنان فادي الهاشم زوج الفنانة، من منزله.

وقال جيجي لـ"الوطن": "هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة، فالطبيب فادي الهاشم فى منزله مع زوجته وبناته الثلاث، ولم يتم القبض عليه، ولم يتم التحقيق معه أمس السبت".

وأضاف: "هناك من يحاول ابتزاز نانسي عجرم وزوجها بنشر تلك الأكاذيب"، وطلب من وسائل الإعلام تحري الدقة قبل نشر تلك الأخبار، احتراما لأسرة نانسي وبناتها.