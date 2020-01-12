ملكات جمال مصر يدعمن مريضات سرطان الثدي بالمعهد القومى للأورام

زارت ملكة جمال مصر للكون 2019 ديانا حامد، والوصيفة الأولى آية عبدالرزاق، والوصيفة الثانية ميرنا مكاوى، مستشفى الثدى التابع للمعهد القومى للأورام 777، فى إطار الدعم وتقديم المساندة لمريضات سرطان الثدي. وحرصت ملكات الجمال على دعم المريضات نفسيا، والاطمئنان على حالتهن الصحية، والتقاط صور تذكارية معهن. وأشدن بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى، والتعامل الذي وصفه بـ"الراقى" و"الإنسانى" من الأطباء وفريق التمريض. Advertisements وأضفن، في تصريحات صحفية، أن المستشفى "نموذج مشرف" للمستشفيات الحكومية، التى تقدم خدمة العلاج بالمجان، داعيات الفنان الشاب محبي الخير لدعم المعهد القومي للأورام 777، الذي يقدم خدمة العلاج مجانا لكل الأعمار في جميع المحافظات، ووعدن بالزيارة في القريب العاجل مرة أخرى.

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