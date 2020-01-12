من قبل الطلاق.. إطلالات تألقت بها أصالة

"كدة أصالة اتطلقت رسمي.. فعلًا بعد الطلاق الست بتحلو"، جُمل ومزاعم عِدة تداولها المجتمع النسائي الصغير على المجموعات السرية، التي تغزو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مُرفقين إياها بصورة للفنانة السورية أصالة، خلال حفلها الأخير التي أُقيمت في أحد فنادق مصر الجديدة، والذي يعد أول حفل لها عقب إعلان انفصالها عن زوجها طارق العريان.

بإطلالة أنثوية خطفت الأنظار بفستان لامع من تدرج اللون الفوشيا، بدون أكمام، زين بحزام على الخصر، وذيل شيفون مع مجوهرات فضية في فوشيا، وشعر أشقر قصير، أطلت الفنانة السورية أصالة على المسرح، ليبدأ العديد فيما بعد بتداول صور الحفل، مشيرين إلى أن سر تألق السيدات يأتي عقب انفصالهن، بحسب زعمهم.

الأمر الذي تفاعل معه العديد من الرواد بين الموافق على تلك المنشورات، وبين رافضها بكونها لا علاقة لأمر الإنصفصال بإطلالة السيدات بوجه عام.

وبعيدًا عن الحفل الأخير، كانت الفنانة السورية تألقت في عديد من الحفلات، من قبل خلال فترة زواجها، حيث أطلت على جمهورها بعدة إطلالات مميزة، جعلتها تشبه الأميرات.

واعتمدت أصالة على الفساتين المنفوشة في كثير من الأحيان، مع الأقمشة اللامعة المُرصعة التي تخطف بها الأنظار بين الحين والآخر.

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وتفضل أصالة في الكثير من الظهور التنوع في تسريحات شعرها، والاعتماد على حدث صيحات المكياج التي تغير ملامحها بين الحين والآخر.

ويرصد "هُن" إطلالات تألقت بها أصالة قبل حفلها الأخير..

انفصال أصالة وطارق العريان

وكانت أصالة، قد كتبت معلنة انفصالها، "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

واستكملت: "ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الذي أحتاجه جدًا، سأبقى دائما أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره".