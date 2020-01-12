بطلة الأولمبياد تنشق عن إيران: أعاني الاضطهاد

فجرت البطلة الأولمبية الإيرانية في التايكواندو كيميا علي زاده، مفاجئة مدوية، وذلك بعد انشقاقها عن بلدها، معلله ذلك بأنها تعاني من الاضطهاد الذي تتعرض له كامرأة رياضية هناك.

كلمات قاسية للغاية دونتها الرياضية الإيرانية في منشور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "اسمحوا لي أن أبدأ بالترحيب أو الوداع أو تقديم التعازي. أنا واحدة من ملايين النساء المضطهدات في إيران اللائي يمارسن الرياضة لسنوات".

Advertisements

كما أعلنت الشابة البالغة من العمر 21 عاما، أنها غادرت بلادها بشكل دائم إلى أوروبا، وفقا لموقع "سي إن إن".

ووجهت البطلة الأولمبية انتقادات لاذعة للنظام الإيراني الذي اتهمته بالنفاق والفساد : "أخذوني أينما أرادوا وجعلوني ارتدي ما أرادوه، رددت كل جملة أمروني بقولها، لقد استغلوني كلما سنحت الفرصة لهم".

يذكر أن زاده المرأة الوحيدة التي حققت ميدالية أولمبية لإيران، وذلك بعد تتويجها بالبرونزية في مسابقة التايكواندو في فئة 57 كيلوغراما، خلال أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.