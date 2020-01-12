نجلاء بدر بفستان يكشف عن وزنها المثالي

نشرت الفنانة نجلاء بدر صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام " . وظهرت نجلاء بدر بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق الزهرى، وبالاكمام الطويلة ولكنه ابرز ملامحها الانثوية وكشف عن وزنها المثالى.

واعتمدت نجلاء بدر في اطلالتها على المكياج وتسريحة الشعر الجذابة ونظرات وجه حادة. وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير، وعلق عليها بعض المتابعين، قائلا : احلى نوجه..قمر.

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