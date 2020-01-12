أسبرين وخل التفاح.. وصفات تجميلية بسيطة بأدوات منزلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

"العرق المفرط، حبّ الشباب، علامات التمدد، أو الكعب المتشقق"، جميعها مشكلات يعاني منها البعض، وللتخلص منها نلجأ لمنتجات تجميلية باهظة الثمن، لذا نقدم لك حيل بسيطة بأسعار رخيصة ومتوفرة في منزلك، وتكون أكثر فاعلية ومتواجدة، نستعرضها لكم وفقاً لموقع "Bright Side".

- الأسبرين وعصير الليمون للكعب المتشقق

قومي بطحن 10 أقراص من الأسبرين في مسحوق وأضفي إليه عصير الليمون لعمل معجون، ثم ضعي الخليط مع وسادة من القطن على الكعب المتشقق، واستخدمي شاشًا وكيسًا بلاستيكيًا لربط الوسادة القطن على قدميك واتركيها طوال الليل، سيساعدك هذا على تقشير خلايا الجلد الميتة وجعل الجلد على الكعب أكثر نعومة.

- ليسترين للإبطين للتخلص من رائحة العرق

الاستخدام الشائع لليسترين غسول للفم، لكن له استخدامات تجميلية أخرى، حيث إنه يحتوي على الزعتر، الأوكالبتوس، والكحول التي لها خصائص مطهرة، يمكن أن يحل محل مزيل العرق الخاص بك، وتساعدك على وقف العرق المفرط تحت الإبطين، فقط ضعي القليل من الليسترين باستخدام قطعة من القطن، وفركها تحت الإبطين النظيفين والجافين، واستمتعي بالانتعاش طوال اليوم.

الفازلين لعلاج حب الشباب

يستخدم الفازلين على الشفتين، وذلك لترطيبها وجعلها أكثر نعومة، ولكن بالإضافة لذلك فهو يستخدم لعلاج حب الشباب فقط، ضعيه على بشرتك كمرطب ليلياً ومعالج لحب الشباب.

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- بودرة الأطفال لرموش ضخمة

كل ما عليك فعله هو وضع الماسكارا العادية مع بودرة الأطفال وتبييضها على رموشك بعد ذلك، ضعي طبقة إضافية من الماسكارا على رموشك المغطاه بالبودرة.

-خل التفاح الطبيعي للالتهابات الجلدية

قومي بنقع أصابعك في حوض صغير به قليل من الماء الدافئ والخل، فهذا الخليط يساعدك على التخلص من الالتهابات ونمو أظافرك بطريقة أقوى وأسرع.

- شريط لاصق للثآليل

البثور الناتجة عن الفيروسات يمكن التخلص منها دون علاج طبي وذلك عن طريق لف شريط لاصق، كل ما عليك القيام به هو وضع قطعة صغيرة من شريط لاصق مباشرة أعلى البثور البارزة وتركها مرة واحدة كل 3 إلى 6 أيام ، قم بإزالة شريط القناة، وقم برفع الثآليل بحجر القدمين. انقع قدميك في حوض بالماء الدافئ.