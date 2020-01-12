"متخانقين؟".. الأبراج تخبرك عن رد فعل حبيبك عند محاولتك الصلح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

لا تخلو العلاقات العاطفية من بعض الخلافات، لكن ما إذا احتدا ووصلت إلى ذروتها، حتى أخذ كل طرف جنبًا، وبعدها أرد أحدكما العودة؟

ردود الفعل العنيفة أو غير المتوقعة قد تكون سببًا في تردد الطرف الراغب في العودة، لذا نستعرض لك ردود الفعل في مثل هذه المواقف بحسب الأبراج، كي يُسهل عليك إعادة المياه إلى مجاريها، وفقا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود.

برج الحوت (19 فبراير- 20 مارس):

أنثى الحوت عند انفصالها عن شريك حياتها السابق، لا تفكر في عودة علاقتها أبدًا، وتقرر البدء في حياة جديدة مع شريك آخر، أما رجل "الحوت"، فهو رومانسيًا بطبعه، ومن داخله لا يريد أن يقبل، لكن يمكن أن يضعف ويشتاق لحبيبته السابقة.

برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر):

من الأبراج التي تطوي الصفحات الماضية، ولا تفكر في استرجاعها، لذا عند عودة الحبيب السابق بالاعتذار يكون حادًا في التعامل، لا يقبل الرجوع نهائيًا.

برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر):

أنثى "القوس" تتميز بكبريائها، لذلك عند تفكير الطرف الآخر في العودة، يكون رد فعلها حاد للغاية ولا تقبل العودة، أما رجل "القوس" يتسم بالصراحة، ولا يحب الكذب والخداع، فهو لا يقبل مطلقا العودة إلى حبيبته السابقة.

برج العقرب (24 أكتوبر- 21 نوفمبر):

تميل الأنثى من هذا البرج إلى الحذر والدقة في التعامل، ولا تحب الخيانة، لذلك لا تقبل العودة إذا كان هذا سبب الانفصال، أما غير ذلك توافق للرجوع.

أما "الرجل"، لا يقبل اعتذار حبيبته، فهو حذر بطبعه، ولا يحب أن تخدعه، وهو أصعب الأبراج في الرجوع، لذلك ننصح الأنثى بعدم الرجوع لحبيبه حتى لا تضر منه.

برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر):

مواليد هذا البرج تميل إلى الوسطية والدبلوماسية، لذلك عند طلب حبيبها للرجوع إليها، تفكر كثيرًا خاصة إذا كان عودة حبيبها يساعد في استقرار أمور حياتها.

برج الجدي (22 ديسمبر-19 يناير):

تتسم أنثى الجدي بحبها للأمور المادية، لذلك تفكر في الرجوع إلى حبيبها السابق، إذا كانت هناك منفعة مشتركة أو تعاملات مادية. أما رجل الجدي، يوافق على استعادة علاقته القديمة، حال وجود مصالح مشتركة بينهما، بالرغم من عدم وجود مشاعر داخله.

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برج الأسد (23 يوليو-22 أغسطس):

تتسم أنثى "الأسد" بكبريائها العالي، وحبها للامتلاك، فتوافق على طلب حبيبها للرجوع، حتى تستعيد كبريائها.

أما رجل هذا البرج يتسم بحبه لصفة القيادة، وتعدد علاقاته، ولذلك يمكن أن يقبل عوده حبيبته له، لأنه يحب أن يعيش داخل علاقات كثيرة.

برج الدلو (20 يناير - 18 فبراير):

من الأبراج الوسطية، فأنثى الدلو طيبة القلب، يمكن أن تنخدع مرة أخرى، وترفض الرجوع، ولكن بخداعه توافق لفترة بسيطة.

فرجل "الدلو"، إذا كان في بداية علاقتهما، يقبل العودة وينسي ويبدأ من جديد، لكن إذا زادت الخلافات وتراكمت لا يقبل العودة.

برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل):

يتميز بأنه برج ناري وعصبي وطفولي، فالأنثى يمكن أن توافق للرجوع لحبيبها السابق، أما رجل هذا البرج، لا يرجع إذا كانت علاقتهما تميل إلى العند في تعاملهم.

برج الثور (20 أبريل- 20 مايو):

تتميز الأنثى بأنها عقلانية، لذلك توافق للرجوع إليه، إذا كانت هناك منفعة مشتركة، أما الرجل طموح وعنيد، ويحب الامتلاك، فيمكن أن يعود لحبيبته السابقة لاسترداد كرامته وحبه للتملك، وليس بدافع الحب.

برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو):

يرافق السرطان برج الأسد، فالأنثى توافق للرجوع لحبيبها السابق، حتى إذا كان لا تحبه، ويرجع ذلك لاسترداد كرامتها وحبها للامتلاك.

ورجل السرطان، دقيق جدا في معاملاته، لذلك يفكر كثيرا في الأمور التي تتعلق برجوعه لحبيبته، ويقرر يقبل أم لا.

برج الجوزاء (21 مايو- 20 يونيو):

من الأبراج التي توافق وتسعد برجوعها إلى شريكها السابق، فأنثى الجوزاء لا تأخذ قرارا صارما مع حبيبها، لأنها تنزعج كثيرا في حالة انفصالها.

ويتسم الرجل من هذا البرج بأنه متعدد العلاقات العاطفية، ويقبل استعادة علاقته بحبيبته السابقة، في وحالة وجود علاقة أخرى.