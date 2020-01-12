تؤذي الدماغ والرقبة والعين والبشرة.. أخطاء نرتكبها عند استخدام الموبايل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أصبحت الهواتف المحمولة جزء لا يمكن الاستغناء عنه يوميًا، وبالرغم من فوائدها الكثيرة، إلا أنها تؤذينا بشكل كبير.

نستعرض لكم عددا من الآثار السلبية للهواتف المحمولة، بحسب ما أوضح موقع "برايت سايد".

- النوم مع الهواتف

الهاتف المحمول هو في الأساس جهاز إرسال واستقبال كهرومغناطيسي، ما يعني أنه ينبعث منها موجات الراديو.

وأوضحت الأبحاث المستمرة أن تلك الموجات تؤثر على دماغك بعد التعرض إليها لساعات طويلة.

إذا كان من المستحيل إيقاف تشغيله تمامًا أو الاحتفاظ به في غرفة أخرى أثناء نومك، فحاول الاحتفاظ بها في وضع الطائرة.

- الضوء الأزرق

الضوء الأزرق للهاتف يسبب مشاكل في العين والبصر وكذلك النوم، حاول إعادة ضبط مستويات الإضاءة على هاتفك.

- الإشارة الضعيفة

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عندما ترى إشارة ضعيفة على هاتفك، فهذا يعني أن هاتفك يقوم بإخراج إشارة أقوى كجهاز إرسال، والمزيد من الطاقة من هاتفك تعني إلحاق المزيد من الضرر بصحتك.

يوصي الدكتور ديفرا ديفيس مؤلف كتاب " قطع الاتصال: الحقيقة حول إشعاع الهاتف الخلوي، وما الذي تفعله الصناعة لإخفائه، وكيفية حماية أسرتك"، باستخدام خط أرضي أو لإبقاء الهاتف بعيدًا عنك قدر الإمكان عندما الإشارة ضعيفة.

- البشرة

ركزت عدد من الدراسات على العلاقة بين الهواتف المحمولة والسرطان، وتحديدا إشارة الإرسال التي تبلغ حوالي 900 ميجاهرتز، التي تجعل هاتفك ساخنًا.

فتمتص بشرتك الحرارة بسهولة في أجزاء صغيرة في كل مرة تبقيه قريبًا من جسمك. على الرغم من عدم وجود آثار أخرى مثبتة لإشعاع التردد الراديوي على جسم الإنسان، إلا أن نسبة الامتصاص تتناقص بشكل كبير عندما تحتفظ ببعض المسافة بينك وبين هاتفك.

حاول استخدام سماعات رأس أو مكبر صوت أثناء التحدث على خليتك، لمنعها من لمسك وإذا لم تكن تستخدمها، فاتركها بعيدة عنك في أقرب مسافة ممكنة.

- الرقبة

كثرة النظر لأسفل أثناء استخدام الهاتف المحمول، يؤذي فقرات العمود الفقري للرقبة بشكل تدريجي.

ومع مرور الوقت، قد يكون الوزن الذي تشعر به رقبتك أكثر من 5 أضعاف وزنك الفعلي، وهذا يسبب آلام الرقبة وكذلك تشوهات، امسك هاتفك على مستوى عينيك، للحفاظ على رقبتك مستوية قدر الإمكان.