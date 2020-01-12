شاهد| توقّف قلبه ومات .. صدمة بعد وفاة الفنان البحريني علي الغرير وهذا آخر ما نشره عن السلطان قابوس

أثارت وفاة الفنان البحريني علي الغرير الأحد صدمةً بين الخليجيين خاصةً والعرب عامةً بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن عن وفاة الغرير عن عمر ناهز 47 عاما، إثر سكتة قلبية.



ويعتبر الغرير أحد أشهر الممثلين في البحرين والخليج، حيث عرف بأدواره الكوميدية في العديد من المسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل “سوالف طفاش”.

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وشارك الغرير في أكثر من 50 مسلسلا بحرينيا وخليجيا خلال مسيرة امتدت نحو 30 عاما، وكان آخر أعماله مسلسل “جديمك نديمك”.

كما ساهم الغرير في أعمال مسرحية من خلال التمثيل في العديد من المسرحيات المحلية والخليجية، وشارك في التمثيل السينمائي عبر عدد من الأفلام التي عرضت في دور السينما بالبحرين والخليج .

وكان آخر ما نشره الفنان البحريني عبر حسابه الرسميّ في انستغرام تدوينة نعى فيها سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وقدّم تعزيته للشعب العُماني والخليجيين بوفاة السلطان.