"راعية البيت".. الإفتاء توضح واجبات المرأة تجاه زوجها وأولادها

جعل الله سبحانه وتعالى الزواج سكينة ومودة بين الزوجين، ويسر فيه الألفة والرحمة بينهما، قال تعالى: "وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، وحتى تستمر الحياة الزوجية بطمأنينة ومحبة فيجب على كل واحد من الزوجين معرفة واجبات وحقوق كل منهما.

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، حول واجبات الزوجة تجاه زوجها وأولادها، وذلك من خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية فيسبوك.

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وجاءت الإجابة من أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المرأة مسؤولة عن بيتها وزوجها، فالمرأة راعية في بيت زوجها وكذلك الرجل مسؤول عن رعيته، فالإشراك يجب أن يكون قائم على المعروف ووجود مودة ورحمة، لأن الحياة تحتاج إلى تعاون وتفاهم.

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