سقطت من الطابق الثالث.. إصابة خطيرة لعارضة أزياء روسية

تعرضت عارضة الأزياء الروسية كسينيا بونتوس لواقعة أدخلتها العناية المركزة، إذ سقطت من نافذة الطابق الثالث من المنزل.

وكانت عارضة الأزياء الروسية، مع صديقها في ملهى ليلي وسط موسكو، ومن ثم عادا إلى المنزل، وسقطت "بونتوس" من الطابق الثالث، وكان صديقها نائمًا مخمورًا فلم يسمع صوتها حينما وقعت، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

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ووجد أحد العاملين العارضة طريحة الأرض وكانت في وعيها، حيث طلبت من العامل أن يتصل بالطوارئ.

وجرى نقل "بونتوس" إلى أحد مستشفيات العاصمة، وجرى تشخيص حالتها بأنها مصابة بخلع في الفخذ، ووفقا للمصادر، فهي الآن في العناية المركزة وفي حالة خطيرة.