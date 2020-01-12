دنيا عبد العزيز تشيد بجدعنة فاروق الفيشاوي: مش هيتعوض وارتباطنا كان شائعة

علاقة من نوع خاص جمعت الفنانة دنيا عبدالعزيز، والفنان فاروق الفيشاوي، فكان يمثل لها السند والأمان في الحزن والفرح، كما روت عنه خلال استضافتها في برنامج "تحيا الستات"، على قناة "النهار".

قالت "دنيا" إن فاروق الفيشاوي كان يمثل الأمان بالنسبة لها، وتعلمت منه "الجدعنة" والوقوف بجانب الجميع في مواقف الحزن والسعادة، مؤكدة وهي تبكي، أنه ساندها كثيرا، وكان من أهم الأشخاص في حياتها.

وعن شائعة ارتباطهما، أوضحت أنها نفتها في وقتها، وهو كذلك، ولو كان هناك شيء لأعلنا عنه، "ردينا على طول ساعتها لأن دي حاجة لازم الناس تعرفها، ده جواز يعني حاجة متتخباش، أنا رديت وقولت ده محصلش وهو يا حبيبي ساندني ونفى وقال دنيا زميلة وزي بنتي، وحقيقي هو من أهم البني آدمين اللي كانوا في حياتي".

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وتأثرت دنيا خلال الحلقة وكادت تبكي، عندما عرضت صورة الفيشاوي، مؤكدة أنها فقدت الأمان برحيله، لأنه كان مصدر أمانها الحقيقي ووقف إلى جانبها في مواقف عديدة، مضيفة: "وقف جنبي كتير.. هو جدع وأنا اتعلمت الجدعنة منه، اتعلمت منه يعني إيه أي عزا أروحه أي فرح أروحه أي حد تعبان أبقى جنبه، فاروق هو اللي دفن جدتي هو اللي نزل القبر ودفنها بإيده، ليه مواقف متتنسيش معايا ومع غيري".

وتابعت: "في مرحلة ما في حياتي هو وقف جنبي لأن كنت تعبانة نفسيا جدا، لأن حصلتلي ظروف قاسية وكنت صغيرة على الظروف دي، وهو وقف جنبي وقالي لازم تقفي على رجليكي عشان أمك وعشان جدتك ولازم تشتغلي، هو اللي قواني، وهو اعتبرني بنته وأنا كنت غالية عنده جدا زي ما هو غالي عندي جدا، هو مش هيتعوض".