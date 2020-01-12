"قلدت مشهد تلفزيوني".. تفاصيل انتحار طفلة سورية على طريقة بطلة "خاتون"

حادثة قاسية شهدتها مدينة طرطوس السورية، بعدما أقدمت طفلة تُدعى "بتول" لم تتخطى الـ 11 عاما على شنق نفسها بواسطة حبل، متأثرة بمشهد للفنانة كندة حنا خلال إحدى مشاهد مسلسل "خاتون" والتي ظهرت فيها بطلة العمل وهي مُعلقة بحبل المشنقة.

وعلى الرغم من إنقاذ الفنانة خلال أحداث المسلسل، إلا أن الواقع لم يكن رحيمًا بالطفلة التي لم ينقذها أحد مثلما حدث بالمشهد، حيث لم تستطيع ملامسة الأرض، بعدما استخدمت حبلا وربطته بالدولاب، لتلقى حتفها على الفور.

من جانبها، علقت بطلة العمل على الحادث، مؤكدة أن الأمر يعود في النهاية إلى رقابة الأهل في المنزل، الذين غفلوا عن الانتباه لطفلتهم.

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ويرصد "هن" تفاصيل القصة كاملة

طفلة تشنق نفسها بسبب مسلسل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، عدة منشورات وصور، تفيد بانتحار طفلة سورية تُدعى بتول فاضل، طالبة في مدرسة "رجب صالح طرطوس"، زاعمين أن الحادث نفذته الطفلة متأثرة بإحدى مشاهد الفنانة السورية "كندة حنا" التي ظهرت خلاله وهي معلقة بحبل المشنقة، إلا إنه جرى إنقاذها في اللحظة الأخيرة، لتقوم "بتول" بإعادة تجسيد المشهد على الفور، بربط حبل في دولابها وقفزت لكن لم تستطيع ‏أن تلامس الأرض بقدميها لترحل عن عالمنا على الفور.

الحلقة القاتلة

قال صخر إبراهيم، أحد المسؤولين عن مدينة "طرطوس" في مداخلة هاتفية لإذاعة الشام، إن آخر ما شاهدته الطفلة كان مسلسل "خاتون"، قائلًا: "طلبت من جدتها تشوف الحلقة على اليوتيوب، وشافتها بالفعل ومن بعدها قررت تقليد المشهد، الذي أودى بحياتها".

وتابع: "الطفلة وأختها الصغيرة، عايشين مع جدهما وجدتهما، بسبب انفصال الأب عن الأم، ويوم الحادث الجدة صحيت على صوت عياط الأخت الصغيرة".

‎ الشقيقة الصغرى تكشف التفاصيل

وأضاف "صخر" أن شقيقة الطفلة الصغرى التي تبلغ من العُمر 6 أعوام، هي من روت التفاصيل بالتحقيقات، وبرأت جدها الذي لاحقته الاتهامات، لأنه المسؤول عن الطفلة، ويقومون برعايتها.

الفنانة تعلق: الأهل السبب

من جانبها علقت الفنانة كندة حنا، خلال مداخلة هاتفية، إنها تقدم التعازي لأهل الفقيدة، موضحة إنه لا بد من مراعاة وجود التنويهات التي توجد على الأعمال الدرامية، والتي تحذر من مشاهدات بعض الفئات العُمرية عليها.

وأكدت أن للأهل دور كبير في مراقبة المحتوى الدرامي، الذي يشاهده أبناؤهم، موضحة أن في تلك الحالات اللوم يبقى على الأهل وليس الفنان، لأنهم بدورهم هم من يراقبون المحتوى المُقدم.

مسلسل "خاتون" بطولة كل من باسم ياخور، سلافة معمار، سلوم حداد، معتصم النهار، ويوسف الخال، وهو من تأليف طلال مارديني، إخراج تامر إسحاق.‏