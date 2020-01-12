صاحب "سالمونيلا" يدافع عن نفسه بطوق ورد: "ده منظر واحد يهاجم المرأة"

حالة كبيرة من الجدل أثارتها أغنية "سالمونيلا" للمطرب الشاب تميم يونس في بداية العام الحالي، لتصبح الأكثر تداولًا عبر منصات "السوشيال ميديا".

انقسم الجمهور حول الأغنية، فالبعض رآها تحمل نوعا جديدا وخارجا عن المألوف، والآخر صنفها ضمن الأغاني التي تشجع على العنف ضد المرأة، وترفع نسب التحرش.

واليوم، رد تميم على تلك الانتقادات، بصورة ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة له، وهو يرتدي طوقا من الورد على رأسه، مُعلقًا: "ده منظر واحد بيهاجم المرأة وبيدعوا للعنف، ده انتوا اللي بتقولوا أي كلام".

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"القومي للمرأة" يخاطب "جوجل" لوقف عرض "سالمونيلا"

وأعلن المجلس القومي للمرأة، مؤخرًا عن تقديم شكوى إلى إدارة موقع "جوجل" لوقف بث الأغنية المتداولة حالياً بعنوان "سالمونيلا" للمطرب تميم يونس.

وأضاف: "أن الأغنية تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها، وتشجع على التنمر، وتعد تحريضاً صارخاً على الاعتداء على المرأة، كما تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة عن الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني وفقا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وأكد المجلس، أن الأغنية تمثل إخلالا جسيماً بميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني لعام 2017، والذي أصبح ملزماً لجميع الإعلاميين، وبالتبعية للوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ، والذي ينص على احترام الكرامة الإنسانية، وعدم الإساءة لأي فئة من فئات المجتمع.