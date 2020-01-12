رغم الطلاق.. أصالة ما زالت تتابع طارق العريان

"بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".. هكذا أعلنت الفنانة السورية أصالة مؤخرا عن انفصالها عن المخرج طارق العريان، عقب زواج دام لأكثر من 13 عاما، وكلل بطفلين، مؤكدة أنها لا تفضل الخوض في تفاصيل الأمر.

ورغم أن الفنانة السورية دومًا ما تتجهه لـ "البلوك" عندما تنهي علاقتها بشخص ما، وهنا يحضر واقعة الفنانة أنغام، صديقتها السابقة التي ألغت متابعتها عقب زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة العريان، إلا أن أصالة لا زالت تُتابع طليقها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلى الجانب الآخر، لم يلغ "العريان" متابعتها أيضًا، فما زال يتابعها عبر "إنستجرام".

Advertisements

العريان يعلن انفصاله عن أصالة ويوجه رسالة لأولاده

كان طارق العريان، نشر صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد ".

وأمس قرر "العريان" توجيه رسالة لأطفالهما، وظهر خلال الصورة وهو بجانب طفليه، وهم يحملون بعض الوجوه التعبيرية المطبوعة، والذي يعد أول ظهور له عقب انفصاله عن الفنانة.

وعلق العريان: "الأولوية ورقم واحد هم آدم وعلي". الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين بين المتمنين لهم حياة سعيدة، وبين من انتقده على انفصاله عن أصالة، بكونها عمود رئيسي لتلك العائلة".

يذكر أن أصالة وطارق العريان، تزوجا في عام 2006، وكان تصدر موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاج "طلاق أصالة" خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الأنباء التي ترددت حول انفصال المطربة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج طارق العريان.