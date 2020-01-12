الامارات | «إنذار نووي خاطئ» يثير ذعر سكان مدينة كندية

شكرا لقرائتكم خبر عن «إنذار نووي خاطئ» يثير ذعر سكان مدينة كندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش سكان مدينة تورونتو الكندية، عاصمة مقاطعة أونتاريو، حالة من الذعر اليوم بعدما تلقوا إنذاراً خاطئاً بوجود حادثة في محطة نووية.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه بعد مرور ساعة من تلقي رسائل تحذيرية على الهواتف المحمولة بشأن حادثة في محطة «بيكرينج» للطاقة النووية، كتبت شركة «أونتاريو باور جنريشن» المشغلة للمحطة أن الإنذار «أُرسِل بطريق الخطأ»، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر على الأفراد أو البيئة.

وكانت المقاطعة قد أصدرت إنذارا قالت إنه يشمل الأفراد في محيط 10 كيلومترات من المنشأة.

