6 أبراج تُجيد الكشف عن الحقائق والأسرار وفك الألغاز منها الجوزاء ملك التفاصيل

يمتلك البعض قدرة الكشف عن يعض الأسرار، وفك الألغاز، تجاه مختلف الأمور الغامضة بالنسبة للمحيطين بهم، حتى إنه لا يستطيع أى شخص إخفاء شىء عنهم، لأنه بالتأكيد يعرفون حقيقة الأمرأجلاً أم عاجلاً، وقد يعتقد البعض إن ذلك يعود لبعض صفات الأبراج الفلكية، ولذلك نتعرف على بعض الأبراج المعروفة بقدرتها على التحليل واكتشاف الحقائق مهما حاولت إخفائها عنهم، وفقاً لما ذكره موقع "bonobology" .

أبراج تجيد الكشف عن الحقائق

برج الجوزاء

يعتبر برج الجوزاء من الأبراج الفضولية، الأمر الذى يجعل منه محقق جرائم عظيم، كما إنه يمتلك قوة ملاحظة، ومتحدث رائع يستطيع طرح الأسئلة بشكل صحيح ليحصل على ما يريده من معلومات تجاه موضوع ما، كما إنه من الأبراج الإجتماعية لذلك لديه العديد من العلاقات التى تسهل عليه معرفة ما يريد.

برج العذراء

يمتلك برج العذراء قوة ملاحظة، كما إنه يعتبر محلل جيد يستطيع تحليل المواقف المختلفة، ومعرفة مايخفيه الأخرمن مشاعر تجاهه، كما إنه لا يتخذ قرار بناءاً على افتراضات، ولكن يعتمد على الأدلة القوية فى حكمه.

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برج العقرب

يعتبرمواليد برج العقرب من أفضل المحققين، ودائمى البحث عن الأدلة المتعلقة بالحقيقة، فإنهم لا يهتمون بالشكل بقدراهتمامهم بالجوهر.

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برج القوس

يعتبر برج القوس من الأبراج دائمة البحث عن المعرفة، وحب المغامرة، كما إنه فضولى، لذلك يبحث فيما وراء الخبر، مما يجعل منه محقق عظيم .

برج الجدي

يجيد برج الجدى البحث عن أى شىء غامض، ولا يشعربالملل حتى يصل إلى حقيقة الأمر، ويعتبر ذلك إدمان بالنسبة له، ولهذا يعتبر برج الجدى من المحققين الجيدين فى عملهم.

برج الثور

يعتبر برج الثور من الأبراج العملية والتى تسيرعلى منهج منتظم، كما يؤمن بالعمل الجاد والتفانى فيه، وكما يمتلك صفة الفضول التى تجعله دائم البحث عن الحقيقة الكاملة وبالأدلة.

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