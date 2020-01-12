موضة التسعينات تُسيطر على اتجاهات 2020

ربما لم يكن الأسلوب الشخصي في التسعينيات كما هو اليوم، ولكنه بالتأكيد كان أنيقاً ومميزاً وهذا ما يفسر على الأرجح سبب الشعبية المستمرة لاتجاهات الموضة في ذاك الوقت، لكن يبدو أن موضة التسعينات الآن أصبح هوس لدي مصممي الأزياء والمشاهير أكثر من أي وقت مضى.

دعينا نعرض لكِ بعضاً من هذه الاتجاهات على نجوم كانوا من أكثر المؤثرين في التسعينات والتي عادت لتصبح من أقوى اتجاهات 2020.

أحذية شتوية بتصميم مربع Square-Toe Boots

الآن نعلم لماذا عادت موضة الأحذية ذات التصميم المربع، ببساطة لأنها كانت من الأتجاهات البارزة في التسعينات، كما أنها تضيف لمسة عصرية لإطلالتك.

أحذية الركبة الشتوية

لقد مرت وقت منذ أن رأينا أحذية البوت متوسطة الطول، هذا الاتجاه الذي أصبح شائعاً بشكل كبير كما هو الحال في فصل الشتاء هذا، ولكن بعد رؤية جينفير لوبيز Jennifer Lopez به، من الواضح أن هذا الأسلوب يستحق بالتأكيد أن يكون اتجاهاً جديداً مرة أخرى.

الكعوب القصيرة

Advertisements

لقد وجدنا أن العديد من المشاهير في التسعينات كانوا حكيميين بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالكعب في فصل الشتاء، على سبيل المثال، ارتدت رئيسة تحرير مجلة فوج آنا وينتور أحذية الكاحل ذات الكعب الأسود القصير لقضاء ليلة في الخارج مع مصمم الأزياء كارل لاغرفيلد.

الكروهات.. موضة مستمرة في شتاء 2020

وارتدت غوينيث بالترو أحذية غوتشي Gucci ذات الكعب القصير المكتنز على السجادة الحمراء.

قد يهمك أيضا:

أبرز صيحات أحذية بوت موضة ربيع 2020

آخر أحدث صيحات أحذية صيف ٢٠٢٠