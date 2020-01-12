مجموعة أزياء فاخرة مصغرة للاحتفاء بعام الفأر في الأبراج الصينية

يوافق العام 2020 عام الفأر وفقًا للأبراج الصينية، والتى تعتبر الفأر رمزًا للرخاء والرفاهية والثروة، وهو ما دفع عدة علامات أزياء فاخرة إلى الاحتفاء بعام الفأر على طريقتها الخاصة، حسبما ذكرت مجلة "مارى كلير" للموضة. وطرحت العديد من علامات الأزياء الفاخرة حول العالم مجموعات أزياء مصغرة للاحتفاء بعام الفأر، ولجأت للاحتفاء بها من خلال الفأر الأشهر فى التاريخ "ميكى ماوس" كعلامة جوتشى الإيطالية العريقة التى دمجت الفأر الشهير فى قطع مجموعتها لخريف وشتاء 2019 التى تتوفر للبيع فى 25 يناير الجارى، وهو نفس يوم رأس السنة الصينية.

استعانت علامة الأزياء الإيطالية موسكينو أيضًا بميكى ماوس للاحتفاء بالسنة الصينية الجديدة على الملابس الرجالية والنسائية والأحذية والإكسسوارات فى مجموعة جديدة.وبطريقة أكثر ابتكارًا احتفت علامة Longchamps الفرنسية بعام الفأر من خلال حقيبة بتصميم مبتكر على شكل فأر يمضغ الجبن على مجموعة حقائب محدودة طرحتها بالتعاون مع مدون موضة صينى.

أما علامة كلوى الفرنسية فتعاونت مع الرسامة البريطانية جولى فيرهوفن وابتكرت مجموعة مصغرة من حقائب اليد مصممة خصيصًا للاحتفاء برأس السنة الصينية رسمت عليها فئران بألوان ناعمة وجذابة.فيما طرحت علامة مارنى الإيطالية كنزات صوفية محبوكة وجوارب وقبعات وبلوزات وأحذية وحقائب مزينة برسوم مختلفة للفئران.وبتصميميات أقرب للسريالية احتفلت جيفنيشى بعام الفأر الصينى من خلال رسوم تجريدية على القمصان الرجالية والنسائية والبلوزات والسترات الواقية من المطر، واعتبرت الفأر رمزًا للحرية.

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