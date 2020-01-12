مشاركة مميزة لزينب الشوربجي بكايرو فاشون شو ٧

أثبتت مصممة الأزياء الشابة زينب الشوربجي جدارتها في فاعليات ( كايرو فاشون شو ٧ ) من خلال مشاركتها بأكثر من قطعة في العرض الذي أقيم مؤخرًا في فندق نايل رينز كارلتون القاهرة. وجاءت هذه المشاركة كجائزة مقدمة من سيدة الأعمال ورئيسة المهرجان سمر ياسين التي منحت الشوربجي تلك الفرصة بعد فوزها بالمركز الأول خلال الموسم الماضي.

تقول زينب الشوربجي :” تصميم الأزياء بالنسبة لي رسالة ، وبدأت في العمل على تحقيق حلمي بتأسيس مدرسة وبراند خاص بي ، أصمم الموديلات بإحساسي وقلبي ليصل إلى الناس”. وتؤكد المصممة أنها تترجم كل شيء حولها في الطبيعة أو الأشياء الصامتة إلى مصدر إلهام لها ، وتصمم منها موديلات عصرية بعد دراسة جيدة لشكل الموديل والخامات التي تليق به. واستطاعت المصممة أن تخطف الأنظار بفستان فرعوني قدمته بشكل بسيط وجذاب عصري بالإضافة لفستانين للزفاف ، شاهدي مشاركة زينب الشوربجي بعدسة محمد العربي

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