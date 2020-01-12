منها الجرايد والمكواة والشامبو.. حيل بسيطة لإزالة بقع الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

هناك بعض بقع الملابس المزعجة التي من الصعب إزالتها وتتطلب مجهودًا كبيرًا للتخلص منها، وفي بعض الأحيان تدفعكِ للاستغناء عن ملابسك لاستحالة التخلص من البقع.

لكن هناك العديد من الحيّل التي ستساعدك على التخلص من هذه البقع المزعجة في أي وقت، نقدمها لكِ وفق لما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي:

- إزالة بقع الحبر بالحليب

يمكنك وضع الملابس الملطّخة بالحبر في إناء وصبّي عليه حليبًا باردًا من الثلاجة، واتركيها لمدة من 15 إلى 30 دقيقة، ثم استخدمي فرشاة أسنان لفرك البقعة جيدًا وبعدها اشطفيها بالماء.

- الملح لإزالة البقع الزيتية

رُشي بعض الملح على البقعة الزيتية، واستخدمي فرشاه أسنان ومنديل قطن، ثم اغسليها برفق بالماء، وبعدها اغسليها بالمسحوق كالمعتاد.

- إزالة بقع الدم باستخدام بيروكسيد الهيدروجين

تعتبر بقع الدم هي الأصعب ويزداد الأمر تعقيداً بمجرد جفافها، ومع ذلك فإن بيروكسيد الهيدروجين هو مؤكسد، ويتفاعل مع إنزيمات الدم، ويمكنكِ الحصول على زجاجة بيروكسيد الهيدروجين 3 ٪ من أي صيدلية، قومي بقع الملابس الملطخة بالدم لمدة 30 دقيقة ثم اغسليها مع بقية الملابس العادية.

- الشامبو لتنظيف الياقات والأساور

لإزالة اتساخات الياقات البيضاء والأساور، ضعي قطرات من الشامبو العادي وافركي المنطقة المتسخة.

ويكون الأمر أفضل إذا كان الشامبو مخصص للشعر الدهني، ثم اتركيه ينقع لمدة 20 دقيقة، واشطفه بالماء ثم اغسلي القميص كالمعتاد.

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- معجون الأسنان للتخلص من بقع الطين والعشب

يمكن إزالة بقع الطين باستخدام معجون الأسنان، ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان الأبيض على المنطقة المتسخة وافرقها بفرشاة الأسنان.

- استخدام الماء البارد للتخلص من بقع الشاي

ضعي الملابس في وعاء وصُبّي عليها الماء البارد على بقعة الشاي، ثم ضعي أي منظف عليها وافركي المنطقة المتسخة، وبعدها اتركيها لمدة 3-5 دقائق ثم اشطفها.

أما إذا كانت البقع جافة، فانقعيها لمدة 30 دقيقة بعد استخدام المنظف لها.

- صحيفة ومكواة لإزالة بقع الشمع

هذه خدعة من الخدع القديمة، ولكنها أثبتت فعاليتها لإزالة البقع الناتجة عن آثار الشمع والتي يصعب التخلص منها.

ضعي منشفة قديمة على تربيزة عليها ورقة صحيفة ثم ضعي قطعة القماش المتسخة وأضفي ورقة أخرى من الصحف.

ابدأي في الكي مباشرةً أعلى البقعة عند درجة حرارة عالية ستمتص الورقة قطع الشمع الملتصقة بالقماش ثم اغسليها كالمعتاد.

- مكعبات الثلج والجلسرين وصابون الصحون لإزالة اللبان

افركي اللبانة باستخدام مكعبات الثلج ثم استخدم سكين بلطف لإزالة الآثار المتبقية، وضعي بعض قطرات الجليسرين واتركيها لبضع دقائق، ثم افركها واشطفيها بالماء.