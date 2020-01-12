الملكة ليتيسيا في البليزر مجددًا وهذه أجمل إطلالاتها في هذه القطعة العصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - من المعروف عن الملكة ليتيسيا Queen Letizia اختيارها لتصميمات أزياء مواكبة للموضة، وذات لمسات شبابية لمختلف المناسبات التي تحضرها، وهي بذلك تُعتبر واحدة من أكثر الملكات أناقة في العالم، بالرغم من أسلوبها الناعم والبعيد عن الطابع المنمّق، الذي عادة ما تعتمده الملكات أو الأميرات، ومؤخرًا رصدنا لها لوك جميلًا جمع بين الأناقة والعصرية في البليزر، وهذه ليست المرة الأولى التي تعتمد بها البليزر، بل شاهدناها في هذه القطعة الأنيقة في عدد من المناسبات، وإليكِ أبرزها بالصور.



الملكة ليتيسيا في اطلالة شبابية في البليزر:

الملكة ليتيستا في أحدث اطلالاتها في بليزر باللونين الأسود والأبيض





رصدنا مؤخرًا اطلالة رائعة لملكة إسبانيا ليتيسيا Letizia، وكانت عبارة عن بليزر طويل بصفي أزرار باللونين الأبيض والأسود اختارته من علامة Uterque الإسبانية بسعر 260 دولارًا. وقد نسقت من تحته توب بياقة عالية وبنطلونًا من الجلد الأسود بقصة ضيقة، وأكملت اللوك بحذاء كلاسيكي أسود وحقيبة كلاتش كبيرة، وأقراط ناعمة من اللؤلؤ، وبدت غاية في الأناقة والعصرية معًا.

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اطلالات الملكة ليتيسيا في البليزر:

بعض أجمل اطلالات الملكة ليتيسيا في البليزر





هذه ليست هي المرة الأولى التي تختار فيها الملكة ليتيسيا Queen Letizia لاطلالاتها الرسمية، بل شاهدناها كثيرًا في هذه القطعة المميزة، وقد نسقتها بأساليب مختلف منها العملي ومنها الفاخر، فأحيانًا اعتمدت البليزر مع بنطلون قماشي، وأحيانًا اختارته مع تنورة ميدي من الجلد، وفي مناسبات أخرى نسقته مع التنانير البليسيه، أو ارتدته بطريقة شبابية مع الجينز.





الملكة ليتيسيا Queen Letizia تتألق مجددًا في البليزر في أحدث اطلالة لها، شاهدي أبرز اطلالاتها في هذه القطعة الأنيقة واستوحي منها بعض الأفكار التي تجمع بين الأناقة والعصرية.

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