أزياء لا تستغنى عنها النجمات في شتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - الأزياء الأساسية لا تعني بالضرورة أنها أزياء مملة، بدليل أنها القطع الأرجح في خزانة النجمات.

المشاهير الذين لديهم قدرة شرائية للحصول أفضل الماركات ولديهم علاقات مباشرة مع مصممون موهوبون، إلا أنهن يميلون مثل كثير من النساء إلى الأزياء الأساسية التي يسهل تكرارها، يعتمدون فساتين ساحرة على السجادة الحمراء مرة واحدة ، لكنهم يرتدون قطع أساسية بشكل متكرر في حياتهم اليومية، مثل المعطف الكلاسيكي أو بوت الكاحل وغيرها من الأزياء التي سنتوقف عندها في السطور التالية.

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1- معطف الترنش

سواء ظهر على منصة العروض أم لا، فهو القطعة الذهبية في أزياء الخريف والشتاء، ورغم تصميمه الأيقوني الذي لا يتغير، إلا أن كثير من النجمات يحرصن على الظهور به كل عام.

وقع اختيارنا على عارضة الأزياء روزي هنتنغتون التي اعتمدت معطف الترنش بقصة الصدر المزدوج مع حزام الخصر، كما اختارت درجة من البيج، ورغم أنه اختيار متوقع إلا أنه متجدد وعصري في كل وقت.

أيضاً الممثلة الأمريكية كاتي هولمز فذهبت إلى معطف الترنش الجلد باللون الجملي الفاتح ونسقته مع قميص نسائي أبيض وجينز سكيني وحذاء رياضي أبيض.

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2- السترات الفضفاضة

السترات قطعة ارتبطت بالإطلالات الرسمية، لكن هذه القاعدة أصبحت لا تنطبق على السترات الفضفاضة التي توفر لك الحرية و العصرية. شاهدنا هذا النمط ضمن خيارات النجمات البارزة، مثلا عارضة الأزياء جيجي حديد لا تستغنى على السترات الواسعة المريحة، وعادة تنسقها مع الأحذية الرياضية.

ننصحكِ باقتناء سترة عصرية كهذه مع ضمها بحزام أنيق من موضة هذا العام.

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3- حذاء البوت برقبة للركبة

ليس فقط لأن حذاء البوت برقبة تصل إلى الركبة قطعة تتصدر الموضة هذا العام، لكنه أيضاً كان خيار متكرر بين النجمات. مثلا الممثلة الهندية بريانكا شوبرا اعتمدت بوت من الشمواه البيج، مصمم برقبة عالية وصلت إلى تحت الركبة، ونسقته مع جينز أزرق ومعطف بيج، جميعها قطع أساسية بسيطة لكنها حققت لها إطلالة نهارية أنيقة.

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4- الـ HOODED SWEATSHIRTS

تحتاجي في الشتاء إلى قطعة من القطن المصقل الذي يحقق الدفء و الراحة، وهنا ننصحكِ باقتناء صيحة الـ HOODED SWEATSHIRTS المزودة بقطعة تخبيء الرأس إذا سقطت الأمطار، يمكنكِ تنسيق هذه القطعة العصرية على طريقة هايلي بالدوين التي اختارت مزجه مع معطف مستقيم مزين بطبعة جلد الحمار الوحشي بمزيج الأحمر مع الأسود.

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