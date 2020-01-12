أزياء الجلد على طريقة النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - لاحظنا أنّ قماش الجلد من صيحات الموضة الأكثر رواجًا ضمن مجموعات دور الأزياء لهذا الموسم، وقد شاهدنا منها الكثير من التصميمات المميزة على الملابس الكاجوال والرسمية، من سترات وبناطيل وتنانير ومعاطف وبلوزات وغيرها، وتنوعت ألوانه بين الأسود والدرجات الترابية الغنية والدرجات الحيوية والزاهية، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات وقد اعتمدن اطلالات لافتة في الجلد، في مناسبات مختلفة، وفي حال كنتِ من المعجبات بهذا القماش، ننصحكِ أن تستوحي أفكارًا مميزة من نجماتكِ المفضلات، وإليكِ بعض الأمثلة.



درة زروق في تنورة من الجلد الأسود:

درة زروق في تنورة ميدي من الجلد الأسود





اطلالات مميزة لـ درة زروق رصدناها لها في مناسبات مختلفة، ومنها هذا اللوك باللون الأسود، والذي اختارته من ديور Dior وكان عبارة عن تنورة ماكسي من الجلد مصنوعة من طبقات ناعمة من الكشكش، نسقت معها قميصًا ناعمًا بأكمام قصيرة، وزينت اللوك بحزام عريض من الجلد على الخصر، وحذاءً بكعب عالٍ له أربطة.

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بنطلون الجلد على طريقة ياسمين صبري:

تنسيق عصري في بنطلون من الجلد الأسود اعتمدته ياسمين صبري



نسقت ياسمين صبري لوك مميزًا لإحدى المناسبات المسائية، وقد اختارت فيه بليزر باللون الأبيض من بالمان Balmain، بقصة أنيقة محدد الخصر مع صفّي أزرار، ومن تحته نسقت توب ضيقة وبنطلونًا بخصر عالٍ من الجلد الأسود، وحذاءً بكعب عالٍ بتصميم أنيق كلاسيكي.





نانسي عجرم في لوك مميز من الجلد الأسود:

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جمبسوت جلد أسود اعتمدته نانسي عجرم



شاهدنا نانسي عجرم في اطلالة مميزة من الجلد الأسود من ديور Dior، اعتمدتها في برنامج "ذا فويس كيدز" The Voice Kids، وكانت عبارة عن playsuit بقصة الكورسيه من الأعلى محدد الخصر بحزام مزين ببكلة معدنية ذهبية، ومن تحته اعتمدت قميصًا من الشيفون الأسود ياقته مزينة ببروش من الكريستال.

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أحلام في تنورة ميدي من الجلد الأسود:

تنورة ميدي من الجلد الأسود نسقتها أحلام



من بين الاطلالات العصرية التي رصدناها لأحلام مؤخرًا، هذا اللوك الذي نسقت فيه تنورة ميدي من الجلد باللون الأسود مع قميص من الحرير، معرق بألوان جمعت بين الأسود والأزرق والأبيض، وأكملت اللوك بصندل بكعب ٍ وعقد تشوكر.



أزياء الجلد بأساليب مميزة كما نسقتها النجمات العربيات في مناسبات متنوعة كل على طريقتها الخاصة، شاهدي الصور واستوحي من الاطلالة التي تعجبكِ.

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