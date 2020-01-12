تنسيق البنطلون العسكري بطريقة أنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - يبرز اللون الزيتي بدرجاته الرائعة أناقة الشتاء كما أنه من الألوان التي تحتل المرتبة الأولى في ملابس موضة الشتاء. أما البنطلون الجيشي أو الـ ARMY فيُعدّ من ستايلات البنطلونات العملية والتي يمكن ارتدائها في أي وقت سواء في خروجات الأصدقاء أو في العمل إذا كان لا يقتضي ارتداء زي رسمي.

بنطلون جيشي مع بلوفر وردي



تنسيق البنطلونات الجيشي:



بنطلون جيشي مع جاكيت جلد



فالبنطلون الجيشي يمكن ارتدائه مع كثير من الألوان مثل اللون الأسود والبرتقالي والأبيض والأصفر. أنه حقا لون يمكن اعتباره كالبنطلون الأسود.



نسقي البنطلون الجيشي مع بلوفر أسود إذا كنت في الخريف أو الشتاء، أو اتجهي إلى تنسيق البنطلون الجيشي مع توب باللون الأصفر وانتعلي حذاء مسطح باللون الأبيض.



اتجهي إلى البنطلون الجيشي ونسقيه مع البلوفر باللون الوردي، وانتعلي حذاء بكعب عال، أو اختاري البنطلون الجيشي ونسقي معه توب باللون الأبيض وارتدي جاكيت صوف باللون الأصفر الواسع.

طالعي الصور واستمتعي بأكثر من طريقة لتنسيق البنطلون الجيشي بطرق مختلفة.

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