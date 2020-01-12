جمبسوت لامع للسهرة موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - ضمن مجموعات أزياء العطلات ريزورت 2020، قدمت دور الأزياء العالمية باقة فخمة من الجمبسوت التي تناسب السهرة وذلك ، تميزت الباقة التي جمعناها لكِ بالتفاصيل اللامعة والقصات الأنثوية والأقمشة الفاخرة مثل المخمل.

شاهدي أحدث التصاميم واختاري منها ما يعزز أناقتك في مناسبات العام الجديد.





حظيت قطع الجمبسوت المزادنة بالترتر أو المصممة بأقمشة بألوان معدنية لامعة بحضور كبير ضمن مجموعات ريزورت 2020، ابتكرت ماركة ديان فون فورستنبرغDiane von Furstenberg

Diane von Furstenberg

موديل أسود بأرجل واسعة وياقة V Neck مزود بحزام يعلو البطن نرشحه للقصيرات، كما أحببنا الجمبسوت الأوكسديه من توقيع Derek Lam 10 Crosby والذي ننصحك بتنسيقه مع كلاتش وحذاء باللون الأسود.

جمبسوت Halter top موضة الموسم



برزت هذا الموسم صيحة الجمبسوت المصمم بياقة ملتفة حول العنق Halter top وقدمت ماركات مثل أليس + أوليفيا Alice + Olivia و سارة باتاليا Sara Battaglia تصاميم أنيقة تناسب كافة أشكال القامات بفضل البناطيل ذات الأرجل الواسعة.



جمبسوت واسع كم طويل للمحجبات

Valentino



حرصت دور الأزياء العالمية على ادراج مجموعة من قطع الجمبسوت المميزة بالأكمام الطويلة والقصات الفضفاضة ما يجعلها من القطع المناسبة للمحجبات والمحتشمات بصفة هامة، أعجبننا الجمبسوت المخمل طويل الكمين والمصمم بياقة عالية من توقيع كيت سبيد Kate Spade والجمبسوت الأبيض المحبوك بخيوط فضية من ماركة فالنتينو Valentino.



جمبسوت V Neck من مجموعات ريزورت

jenny Packham



ركزت كبريات دور الأزياء العالمية على الجمبسوت المصمم بياقة V Neck، لفتتنا تصاميم ناعمة لدى جيني بيكهام Jenny Packham وساشين آند بابي Sachin & Babi، ننصحك بتنسيقها مع أقراط متدلية مرصعة لتكتمل فخامة اطلالتك.

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