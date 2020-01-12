العباية ذات النقوش الهندسية موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - موديلات العبايات ذات النقوش الهندسية أصبحت من القطع الرائجة لتصاميم 2020، لاطلالة عصرية وأنيقة للمرأة الجريئة، والتي تعشق كل ما هو جديد بعالم الأزياء.

ولم تظهر موضة النقوشات الهندسية بموديلات العبايات فحسب، بل أصبحت صيحة عصرية بقطع الأزياء المختلفة، ولهذا كان من الطبيعي أن نشاهدها بتصاميم العبايات.

عبايات بالنقوشات المثلثية

عبايات بالنقوشات المثلثية





من الموديلات العصرية التي يمكنكِ اعتمادها في شتاء 2020، هو هذا الموديل من mohra line، مع النقوشات المثلثية والمطرزة بالخرز اللامع مع خامة الفيلفت، باللون الرمادي.

اعتمديها بأوقات مع بعد الظهر مع حجاب باللون الرمادي، وحذاء أسود، وكلتش باللون الأحمر العنبي ليضيف اللمسة الشتوية لاطلالتكِ.

تابعي المزيد: عبايات مميزة للسيدة الأربعينية





العبايه مع نقوشات الـ Carreaux

العبايه مع نقوشات الـ Carreaux





نقوشات الـ Carreaux على العبايه تناسب بشكل الكبير الموديلات الشتوية لأنها تحتاج إلى خامات سميكة لكي تبرز شكل النقوشات، وتناسب كل الصبايا، وتمنحكِ اطلالة فخمة وعملية، كهذا الموديل من wajn abaya للعبايه المفتوحة باللون الكحلي الجذاب.

تابعي المزيد: عبايات موضة 2020 من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات



العبايه بالخطوط المربعة

العبايه بالخطوط المربعة





الخطوط المربعة من الصيحات التي شاهدناها بقوة العام الماضي، ويبدو أنها ستبدو من القطع المميزة في 2020، كهذا التصميم من noun abaya، بنقوشات مربعة باللون الأبيض مع العبايه السوداء، نسقيها مع حجاب باللون الأسود، وحذاء كلاسيكي أسود.

Advertisements

تابعي المزيد: عبايات مع ربطة الخصر تخفي عيوب الجسم

العبايه مع الخطوط المتداخلة

العبايه مع الخطوط المتداخلة



لفتنا هذا الموديل للعبايه مع الخطوط المتداخلة من al maiiith مع خامة الساتان اللامعة، وتمنحكِ الخطوط اطلالة رشيقة، وكذلك تخفي عيوب الجسم، لأنها تخدع العين، وتبعد التركيز عن العيوب التي ترغبين في إخفائها.



بهذا الألبوم إليكِ مجموعة لموديلات عبايات ذات النقوش الهندسية موضة 2020.

اقرئي أيضًا:

عبايات بألوان الباستيل موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

عبايات للسهرة موضة 2020 تخفي عيوب الجسم

تألقي في 2020 بأجمل العبايات بأسلوب حنين الصيفي