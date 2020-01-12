إكسسوارات من عروض ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - في جولة على مدرّجات عروض موسم ربيع وصيف 2020 ، لاحظنا الكثير من الإتجاهات الجديدة التي ستكون موضة الموسم المقبل، ومعظمها مفعم بالأناقة والموديلات اللافتة. لذا، كي نسَهل عليكِ البحث، إخترنا بعض الاكسسوارات كي تعرفي إتجاهات الموضة باكراً: بين الأحذية المصنوعة من جلد التمساح الملّون، والأساور والعقود الكبيرة، إلى حقائب الريش إلى الكعوب الخشبية، إليكِ اجمل الاكسسوارات الترند لربيع وصيف 2020 من أهم الماركات العالمية:

لويس فويتون ربيع وصيف 2020

لويس فويتون

المعروف عن مصمم دار لويس فويتون "نيكولاس غيسكيير" والذي أصبح المدير الإبداعي للدارعلم 2013، أنّه يتاثر كثيراً بالزمن الجميل، وهذا ظاهر دائماً في تصاميمه. وهو معروف بتصاميمه المبنية بشكل دقيق وطريقته الراقية في تصميم الأزياء الجاهزة. هذا العام جاءت مجموعته متأثرة بحقبة الثمانينات، فأتت الحقائب على قالب أشرطة الكاسيت، فيما لاحظنا عودة لظهور الجوارب الطويلة بطريقة أنثوية ناعمة.

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شانيل ربيع وصيف 2020

اكسسوارات شانيل

ركزّت مجموعة "فيرجيني فيارد" على إبعاث الروح الشبابية في تصاميمها للموسم المقبل، وقد ظهر هذا الأمر واضحاً بالاكسسوارات، إن لناحية العقود الكبيرة أو السوار الجميل المرصّع والمطبوع عليه شعار المجموعة. يُذكر أنّ المديرة الإبداعية الحالية لدار شانيل كانت قد عملت إلى جانب لاغرفيلد (المدير السابق) لأكثر من 30 عاماً، ومتأثرة جداً بأفكاره.

جيفنشي ربيع وصيف 2020

أحذية جيفنشي

موديلات بسيطة مع تركيز على الكعوب الخشبية، والجلد هو بإختصار مجموعة كلير وايت كيلر في دار جيفنشي. التركيز على اللون الأبيض هنا كي يضفي حيوية على موسم الربيع، فيما موديلات البوط تناسب جينز يصل إلى الركبة، قد تكون بقوّة الموضة في الموسم المقبل. وقد جمعت كيلر الربيع والعصرية في آن معاً في هذه المجموعة.

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فالنتينو ربيع وصيف 2020

فالنتينو إنتقل هذا الموسم من الحقائب الكلاسيكية إلى الحقائب الكبيرة الناعمة بالريش. أمّا الملابس فتم التركيز فيها على اللون الأبيض، لتزيينها بالمجوهرات الذهبية الضخمة نوعاً ما.

ألتوزارا ربيع وصيف 2020

ألتوزارا

مجموعة الموسم من ألتوزارا ترّكز على الجلد ذات النوعية الجيدة، فيما البوط جاء بقالب أنثوي لافت يليق بالسهرات، واللباس الكاجوال.