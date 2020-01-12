أجمل اطلالات المحجبات بأسلوب الفاشينيستا نوران

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2020 04:41 مساءً - تحب الفاشينيستا نوران خليفة الإطلالات العملية والفضفاضة والتي تناسب الحجاب. و في كل مرة تتألق فيها ، تختار لوك مختلف سواء في الستايل أو الألوان أو قطع الملابس التي ترتديها.



طريقة تنسيق ملابس محجبات عصرية من وحي الفاشينيستا

اجمل اطلالات نوران



تنسق فستان بصيحة السليت مع البنطلون الأسود المخملي، واختارت بوت قصير مع إطلالتها، هذا اللوك سيكون مناسب للغاية لإطلالتها في النهار مع الأصدقاء.

تنسيق بنطلون جينز بستايل الmom سيكون مميزا مع توب مخطط بالأبيض والأسود وجاكيت نبيتي.

اجمل اطلالات نوران



ما رأيك في ارتداء بلوفر مخطط بألوان زاهية ونسقي معه قميص أبيض، واختاري حجاب تربان مميز وبسيط لإطلالتك.

تفضلين اللون الأخضر مع الأسود؟ البنطلون الجينز باللون الفاتح سيساعدك على التألق بشكل ناعم مع الحجاب، لذا لا تتردي في مطالعة الصور واستعيني بأفكار خلابة لجمالك في الشتاء.

Advertisements

تابعي أيضاً:

النقشة الأبرز في شتاء 2020.. كيف نسقتها الفاشينيستا المحجبات؟

بناطيل عالية الخصر للقصيرات على طريقة الفاشينيستا المحجبات

أبرز صيحات معاطف شتاء 2020 من وحي الفاشينيستا المحجبات